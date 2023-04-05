مسلسل الصفارة الحلقة 14.. طه دسوقي زعيم عصابة وأحمد أمين رد سجون

خلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14، ظهر الفنان أحمد أمين، ويجسد دور «شفيق» في حكاية جديد بعد سفره عبر الزمن، إذ ظهر بشعر وذقن كثيفين، وفي المشهد الأول، كان جالسًا على المقهى مع بعض أصدقائه ويتحدث معهم حول خروجه من السجن، إذ أبلغوه أنه خرج من السجن بعد قضائه سنوات طويلة داخله.

مسلسل الصفارة الحلقة 14.. «وجيه» زعيم عصابة

وجسد شقيقه «وجيه»، وهو الفنان طه دسوقي، زعيم عصابة كبيرة، يخطط لعملياته داخل المنزل، واسمه مستر وجيه، ويساعده «علاء»، وهو الفنان حاتم صلاح، وظهر «وجيه» يهابه الجميع، وأبلغوه أن شقيقه «شفيق» خرج من السجن، وذلك خلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14، فرد: «اعملوا له اللي هو عايزه، أهم حاجة ما يقربش من الأوضة دي»، وذلك كي لا يعلم أن شقيقه زعيم عصابة.

مسلسل الصفارة الحلقة 14.. «شيرين» لا تكترث لوجود زوجها «شفيق»

وظهر في مسلسل الصفارة الحلقة 14، زوجته «شيرين»، لكنها لا تلتفت إليه ولا تُركز معه، بل كل همها هو عملها فقط، ولم تكترث لوجوده حين دخلت عليه غرفتهما، وقالت له: «أنا تعبانة وعاوزة أنام».

وكشف «شفيق»، سر عمل شقيقه «وجيه»، حين دخل عليهم في الغرفة التي يضع فيها خطط عملياته، وكان آخر مشهد في مسلسل الصفارة الحلقة 14، حين تحدث «شفيق» مع والدته قائلًا: «إنتي قاعدة هنا ومش عارفه ابنك بيعمل إيه؟».

أبطال مسلسل الصفارة

ويقوم ببطولة مسلسل الصفارة الفنان أحمد أمين، وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح والفنان محمود البزاوي والفنانة القديرة إنعام سالوسة.

عرض مسلسل الصفارة

ويعرض مسلسل الصفارة على شبكة قنوات dmc على القمر الصناعي نايل سات، التردد 12092، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة القناة HD.