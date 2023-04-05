مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. صدمة أمير كرارة بعد وفاة جده

عُرضت مساء اليوم الأربعاء، الحلقة 14 من مسلسل «سوق الكانتو» الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023.

وشهدت بداية الحلقة 14، من مسلسل «سوق الكانتو»، صدمة طه القماش «أمير كرارة» بعد وفاة جده حسانين القماش «عبدالعزيز مخيون» أثناء توجهه له في محله ليعرفه على خطيبته راوية «مي عز الدين»، في الوقت الذي قام فيه عمه شحاتة «محمود البزاوي» بسرقة ختم والده حسانين وقام من خلاله ببيع كل أملاك الأخير لنفسه ليصبح كل الميراث من حقه ويحرم طه من ورثه.

الصدمات لم تتوقف، بعد أن أخبر شحاتة ابن شقيقه طه بأن جده رفض حضوره جنازته وعدم الوقوف في العزاء الخاص به، وحرمانه من الميراث، وهو ما جعل طه يستشيط غضبا.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تدور أحداثه عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تنشأ بينه وبين فتاة أجنبية «مي عز الدين» قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال سوق الكانتو

سوق الكانتو يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي.

سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض سوق الكانتو

وتعرض أحداث مسلسل سوق الكانتو الليلة، عبر قناة dmc الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام 2 صباحا، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 1ظهرا، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it، وعلى قناة ART حكايات في تمام الساعة 10:30 مساء، وفي 4:30 صباحا، و3:30 عصرا.