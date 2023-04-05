مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. ماذا سيحدث بعد اشتعال الدكان الأحمر؟

تتوالى الأحداث وتزداد إثارتها في مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، إذ ينتظر متابعو المسلسل ما تسفر عنه أحداث الحلقة 14.

وشهدت الحلقة السابقة اشتعال الدكان الأحمر أثناء فرح «فاطمة» ومحاولة إنقاذ رشاد ما يخفيه داخل المحل، فضلًا عن نجاة «علوان» من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه.

الحلقة 13 من مسلسل الكانتو

وضمن أحداث المسلسل تسأل «راوية»، «طه القماش» عما يحدث وسر تهديد جابر له، لكنه يرفض إخبارها ويطمئنها، فيما يقابلان أثناء خروجهما من منزل دهب، الشيخ زيان الذي يقول له كلاما غير مفهوم حول اسمه الحقيقي والذنب الذي سيحمله والحجة التي لا تنقسم على 3 بل فرد واحد، ليترك طه القماش والتساؤلات تطارده.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ومواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC في رمضان 2023، في التاسعة مساءً، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرا، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.