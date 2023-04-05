وكيل أوقاف أسيوط يشرف على المسابقة التشجيعية في حفظ القرآن الكريم

تابع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم، اختبارات المسابقة التشجيعية في حفظ القرآن الكريم، وإتقان أحكام التجويد بمسجد ناصر بحي شرق أسيوط.

تقييم المتسابقين بشكل دقيق

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، خلال متابعة المسابقة، أعضاء اللجان بأن يكون تقييم المتسابقين بشكل دقيق على أساس الحفظ والإتقان المحكم للتجويد، لتخرج النتيجة بنزاهة تامة، مشيرًا إلى أنّ المسابقة تُقام بمسجد ناصر بميدان المنفذ بمدينة أسيوط، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا في أربع مستويات.

مستويات المسابقة الأربعة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنّ مستويات المسابقة الأربعة، تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع إتقان أحكام التجويد، وحفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم مع إتقان أحكام التجويد، وحفظ نصف القرآن الكريم مع إتقان أحكام التجويد، وحفظ ربع القرآن الكريم مع إتقان أحكام التجويد، وتتضمن الشروط أنّ لا تزيد سن المتقدم على 21 عامًا عند الإعلان، وأنّ يكون من أبناء المحافظة، وألا يكون قد كوفئ في نفس القدر العام الماضي، وسُيمنح الفائزون جوائز مالية قيمة.