إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الأربعاء، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة طامية، وتحديدًا أمام مدخل جرزا، اتجاه القاهرة.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث انقلاب ميكروباص عن إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم:

محمد جمال عبدالعزيز، 19 عاما، ومقيم المنيا.

أحمد مصطفى مختار، 27 عاما، ومقيم المنيا.

مُصاب مجهول الاسم والعنوان، في العقد الخامس من العمر.

مُصاب مجهول الاسم والعنوان في العقد الثاني من العمر.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.