إصابة خمسيني صدمته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر، بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباته بين بسيطة ومتوسطة، بعدما صدمته سيارة مُسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة الفيوم الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، قُبيل أذان المغرب.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة شخص بحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا إصابة شخص في حادث تصادم سيارة بشخص أثناء عبوره طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدينة الفيوم الجديدة.

نقل المصاب للمستشفى

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتبينّ إصابة محمد محمد أمين، 56 سنة، ومقيم قرية سيلا بدائرة مركز شرطة الفيوم، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصاب للمسشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداع المصاب بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتشخيص إصاباته، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.