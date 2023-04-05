ضبط 289 قضية تموينية بمراكز وقرى أسيوط في 7 أيام

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه جرى تحرير 289 قضية تموينية متنوعة، خلال 7 أيام، إذ شنت المحافظة حملات تفتيش مكثفة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار.

وأضاف محافظ أسيوط أن المحاضر التي حررت تضمنت محاضر ما بين غلق تاجر تمويني في أوقات العمل، عدم وجود بون صرف، غلق مستودع في مواعيد العمل، عدم حمل شهادة صحية، خبر بلدي ناقص الوزن، عدم وجود سجل زيارات، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود لوحة إعلان، وقضايا أخرى متنوعة.

التلاعب في الأسعار

وشدد على استمرار ومواصلة الحملات التموينية وتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق، وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على ضبط الأسعار.