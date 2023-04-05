انطلاق ليالي رمضان في مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

أعلنت مكتبة مصر العامة انطلاق فاعليات الليالي الرمضانية في محافظة الإسماعيلية، بحضور عدد من الفرق الفنية والاستعراضية التابعة لها، على مدار شهر رمضان.

وقالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة إن الفاعليات الرمضانية التي يتم تنفيذها تتم داخل المكتبة في الإسماعيلية، وفي بعض المكتبات في المراكز التابعة للمحافظة.

أولى الفعاليات في القنطرة شرق

وانطلقت أولى الفعاليات في مركز ومدينة القنطرة شرق في الاسماعيلية باشراف اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ودعم صندوق مكتبات مصر العامة تضمنت التعاون مع المجلس القومي للمراة بالاسماعيلية والتعاون مع منطقة الوعظ بالمحافظة والتعاون مع هيئة الرقابة الصحية.

وقدمت الفاعلية برنامج رمضاني بالمدن والمراكز، وبدأت الزيارة بتعريف عن انشطة المكتبة وكيفية الاشتراك إلى جانب أنشطة رسم وتلوين للاطفال وندوة دينية عن فضائل شهر رمضان المبارك.

كما شملت ندوة توعية للسيدات مقدمة من المجلس القومي للمراة وندوة توعوية عن الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل ولسا مكملين في برنامجنا لنشر الوعي والثقافة.

فقرات فنية على مسرح مكتبة الإسماعيلية

كما قدمت المكتبة مساء اليوم عروض فنية بدأت بالعرض المسرحي لأوبريت «شهر النور» من تاليف فتحي نجم إعداد، وإخراج ماجد متولي بطولة وإشراف عام أمل رجب.