انطلاق فعاليات الليالي الرمضانية بثقافة الإسماعيلية.. ورش إبداعية وعروض مسرحية

أعلن فرع ثقافة الإسماعيلية انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية مساء اليوم السبت الأول من أبريل على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد بعدد من العروض الفنية والثقافية، وانطلقت الفعاليات اليوم بأوبريت أولياء الله، الغنائي والاستعراض الدرامي بقيادة الفنان ماهر كمال إلى جانب عرض استعراض فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة الكابتن مصطفى محمود.

افتتاح معرض تشكيلي علي هامش الليالي الرمضانية

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتاح معرض فن تشكيلي لمظاهر رمضان بمشاركة طلاب كلية فنون جميلة ببهو قصر ثقافة الإسماعيلية علي هامش انطلاق ليالي رمضان الثقافية، وتتضمن الفعالية تنظيم ورشة أدبية إبداعية بعنوان «اكتب حكايتك»، من تدريب الشاعر محمد زين إلى جانب أمسية أدبية لنادى أدب الإسماعيلية فور انتهاء الاحتفالات.

وينظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة فانوس رمضان للأطفال من تدريب سهي عشري فيما طالب فرع ثقافة الإسماعيلية المواطنين الحضور والمشاركة في الفاعليات.

افتتاح المسرح الصيفي بقصر ثقافة الإسماعيلية

وأنهت الهيئة العامة لقصور الثقافة أمس الجمعة أعمال تجهيز المسرح الصيفي بقصر ثقافة الإسماعيلية، استعدادا لاستقبال فعاليات الليالي الرمضانية في محافظة الإسماعيلية.

وجهزت الهيئة المقاعد الخاصة بالضيوف إلى جانب صيانة المسرح الخارجي وتجهيزه بأدوات الصوت المناسبة لإقامة الفعاليات التي تستمر حتى يوم 20 رمضان الجاري لمدة 10 أيام.