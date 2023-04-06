دور القرآن في السويس تنظم معرضا خيريا لمساعدة العرائس وغير القادرين

نظمت دور القرآن الكريم في محافظة السويس برئاسة الدكتور كمال بربري حسين، عميد معهد القرآن بالسويس والقاهرة والمحافظات، معرضها الثاني المجاني للملابس والسلع الغذائية لغير القادرين، بالإضافة لتقديم مساعدات لعدد 15 عروسا.

وقال بربري في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المعرض تضمن وجود ملابس جديدة وأخرى مستعملة استخدام بسيط، بعد تنظيفها وتكييسها، موضحا أنه جرى إضافة السلع الغذائية للمعرض بمناسبة شهر رمضان بدار مصطفى أحمد بدوي وتوزيع شنط تموينية وزكاة الفطر لكل أسرة من الفقراء والأيتام.

مساعدات للعرائس

وتابع أنه بالإضافة إلى تقديم المساعدة الشهرية والكسوة والشنط التموينية لعدد من الأسر بخلا ف شنط رمضان، جرى تقديم المساعدة لـ15 فردا من المقبلين على الزواج من ذوي الظروف الاجتماعية المستحقة، فضلا عن سداد كفارة الشهر عن رجل مريض، وتوزيع شنطة رمضان مواد تموينية و ياميش ولحوم إلى ما يقرب من 250 أسرة.