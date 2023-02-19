وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية: ديننا يحث على حب الحياة وليس الموت

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية فعاليات الأسبوع الثقافي بمدينة كفرشكر بمسجد محي الدين بحضور الدكتور محمود عبدالله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وكان عنوان اللقاء قيمة العمل وإتقانه.

العمل والإيمان لايفترقان

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في كلمته أن العمل والإيمان لايفترقان ولا إيمان بدون عمل وجاء النص القرآني شاهدا بذلك في قوله (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة).

أضاف وكيل الوزارة، أن بداية النشأة البشرية الممثلة في أبي البشر سيدنا آدم عليه السلام كانت شاهدة أيضا على قيمة ومكانة العمل فكانت مهنته وحرفته عليه السلام هي الزراعة والتي تولدت منها عدة أعمال كالرعي وصناعة الصوف وغيرها.

وأشار إلى أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مع صعوبة رسالته الدعوية وتبليغ الوحى الإلهي إلا أن عمله صلى الله عليه وسلم كان في التجارة ورعى الغنم بل بلغ من احترامه صلى الله عليه وسلم لقيمة العمل مهما كان ضئيلا في نظر الناس فكانت عبارته الشريفة صلى الله عليه وسلم (وأنا علىّ جمع الحطب).

ديننا هو فن صناعة الحياة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن ديننا هو فن صناعة الحياة وليس صناعة الموت فينبغي أن يكون شعار المسلم (الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا) وليس ما يردده البعض من الضالين وأصحاب الفكر المتطرف أن (الموت في سبيل الله أسمى أمانينا).

وأشار وكيل الوزراة إلى أن البناء والتعمير لا يكونان إلا بالعمل والسعي والأخذ بالأسباب كما في قوله تعالي (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) وقوله (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) إلى غير ذلك من النصوص الدينية التي تدعو إلى صناعة الحياة وتعمير الأرض وبناء الكون.

في سياق متصل، قام المصلون والذين امتلأ بهم المسجد عن آخره بتقديم الشكر للأوقاف على هذه الفعاليات والأنشطة الدينية والتي تتناول الجوانب الحياتية التي تمس قضاياهم والتي يحتاجها الشباب لتكوين شخصيات سوية وسلوكيات شريفة تتوافق مع صحيح الدين وعمارة الدنيا معا.

يذكر أن فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد محي الدين بكفر شكر مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري تحت شعار خدمة بيوت الله شرف.