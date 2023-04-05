وزير الخارجية التركي يدعو سامح شكري لزيارة أنقرة في شهر رمضان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أنه ثمة اتفاق مبدئي على استضافة وزير الخارجية سامح شكري، في تركيا، خلال شهر رمضان المبارك.

أوغلو: وجهت دعوة لوزير الخارجية المصري سامح شكري لزيارة تركيا

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل: «وجهت دعوة لوزير الخارجية المصري سامح شكري لزيارة تركيا، واتفقنا مبدئيا على اللقاء في شهر رمضان المبارك»، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية التركي: «نواصل المساعي حاليا لتحديد موعد الزيارة وبإذن الله سنستضيف شكري في تركيا وسنكون سعداء بهذه الاستضافة».

زيارة شكري لتركيا للتضامن مع أنقرة في مواجهة الزلزال

وكان «شكري» قد أجرى زيارة إلى تركيا في 27 فبراير الماضي، لإظهار التضامن مع أنقرة في مواجهة كارثة الزلزال، إذ تفقد بعض المناطق المنكوبة بصحبة نظيره التركي، واستقبلا معاً في ميناء مرسين سفينة مساعدات مصرية مقدمة إلى تركيا.

وبحث شكري مع نظيره التركي، في 18 مارس الماضي، مسار استعادة تطبيع العلاقات بين البلدين في كل المجالات، وذلك خلال أول زيارة يجريها وزير خارجية تركي للقاهرة منذ 11 عاما.

وشدد «شكري» على وجود إرادة سياسية وتوجيهات من رئيسي البلدين عندما اجتمعا بالدوحة، بتكليف وزيري الخارجية بمسؤولية إطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية.