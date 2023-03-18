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وزير خارجية تركيا: بحثت مع سامح شكري تطوير قطاع الطاقة بين القاهرة وأنقرة

كتب:

محمد عزالدين
12:45 م | السبت 18 مارس 2023
وزير الخارجية التركي

وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه جرى بحث تطوير قطاع الطاقة بين مصر وتركيا، وتقوية التجارة، وفتح المسارات والمباحثات الدبلوماسية، كما جرى التشاور في القضايا الموجودة بالمنطقة، ولا سيما السياسية التي تخص المنطقة التي نحيا فيها.

وأضاف «أوغلو» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، وعرضته فضائية «إكسترا نيوز»، أنه سيكون هناك تطبيقات عسكرية بين البلدين، وستكون هناك تقوية وإعادة العلاقات من السياسية حتى قطاع التعليم، وسنسعى دائما وسويا لندفع الإجراءات نحو هذا المسار.

وتابع: «أهم ما في الموضوع أن يكون لنا إرادة وعزم سياسي، وستكون هناك لقاءات متتالية، وأعبر عن سعادتي بما قاله وزير الخارجية ووعد به».

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