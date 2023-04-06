مصرع طفل غرقا في ترعة أمام منزله بسوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرع طفل يبلغ من العمر عامين، إثر قيامه باللهو على حافة ترعة «عوض برديس» أمام منزله، انزلقت قدماه ما أدى إلى غرقه ووفاته، وتم نقله إلى المستشفى المركزي.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول الطفل «حسن.ا.ح.ر» يبلغ من العمر عامين، ويقيم دائرة المركز شمال المحافظة «جثة هامدة» ادعاء غرق.

انزلقت قدماه وسقط في ترعة

وأفاد جده «حسن.ر.ح» يبلغ من العمر 60 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو حفيده المذكور على حافة ترعة عوض برديس المجاورة للمنزل، انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته.

سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بمركز البلينا أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.