انتشال جثمان طفل غرق في مياه «رشاح» بالشرقية بعد 5 أيام من البحث

نجحت قوات الحماية المدنية، بتوجيه رجال الإنقاذ النهري، في انتشال جثمان طفل تعرض للغرق في مياه رشاح كفر السمري بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك بعد بحث دام 5 أيام على التوالي.

انقلاب تروسيكل في رشاح

وكان عمر شريف سليم، 16 سنة، يستقل تروسيكلا يوم الأربعاء الماضي، رفقة اثنين من أصدقائه، وسقطوا بالتروسيكل في مياه رشاح كفر السمري بناحية منيا القمح، وخرجا الاثنان إلا سائق التروسيكل، ودفعت الحماية المدنية بعدد من أفراد الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الغريق، وتوالت أيام البحث من قبل الإنقاذ النهري لمدة 5 أيام لانتشال الجثمان.

غرق طفل بمياه رشاح كفر السمري

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا، يفيد غرق شاب رفقة اثنين على متن تروسيكل، في مياه رشاح كفر السمري بنطاق مركز منيا القمح بالشرقية، والتي أمرت بدفع رجال الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان لانتشاله.

انتشال الجثمان والتصريح بالدفن

وتمكن رجال الإنقاذ النهري اليوم من انتشال جثمان الطفل الغريق الذي ظل في المياه لمدة 5 أيام، فيما تم التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر الأسرة بقرية سنهوت بمنيا القمح بالشرقية.