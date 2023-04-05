انتشال جثة طفل غرق في ترعة بأسيوط بعد 3 أيام من البحث

عثر أهالي مركز البداري في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على جثة طفل، بإحدى ترع أسفل كوبري النافورة، بعدما تم الإبلاغ عن تغيبه منذ 3 أيام.

العثور على جثة طفل

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل غريقا أسفل كوبري النافورة بمركز البداري.

وانتقلت على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة البداري، وسيارة الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة للطفل محمد سيد عبدالرحيم سليمان، يبلغ عمره 4 سنوات، متغيب منذ 3 أيام، وحُرر محضر بتغيبه من قبل والده.

نقل الجثة إلى المشرحة

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

وقال سيد عبدالرحيم، والد الطفل، إن نجله كان معه أول أمس، حيث ذهبا لشراء بعض المستلزمات من السوق وفجأه تغيب الطفل ولم يجده، وظل يبحث عنه في كل مكان ولم يتم العثور عليه، وعند فقد الأمل في العثور عليه ذهب لقسم الشرطة وحرر محضر يتغيبه، مشيرا أنه من ذوي الهمم حيث أنه فاقد النطق.