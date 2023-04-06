مصرع شاب سقط من شرفة منزله في ظروف غامضة بدار السلام

تواصل الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها، لكشف غموض مصرع شاب، سقط من شرفة منزله في دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحد بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بسقوط شاب من شرفة منزله

وتلقى مأمور قسم شرطة دارالسلام إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف خارجي بإدعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي عاصم س ح في العقد الرابع من العمر، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود من قبل ضباط المباحث الجنائية بالقاهرة لكشف ملابسات الواقعة.