السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، المتهم «م.ع» عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

الاتجار في الحشيش

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت جهات التحقيق العامل بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه على زبائنه، وكشفت التحريات قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر، وتم القبض عليه وبحوزته 13 جراما من الحشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.