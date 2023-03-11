تسمم طالبة تناولت أقراص دوائية عن طريق الخطأ في دار السلام بسوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، إصابة طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا بحالة تسمم إثر تناولها بعض الأقراص لعلاج الأعصاب، خاصة بوالدتها عن طريق الخطأ، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي وتحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول المدعوة «ن ع ب ع»، 18 عامًا، طالبة، وتقيم بناحية النصيرات، دائرة مركز دار السلام مصابة، بحالة إعياء شديدة، وادعاء تناول مادة غير معلومة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

نقل الطالبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي

بالانتقال إلى محل البلاغ والفحص وبسؤال والدتها المدعوة «ن ح ع س»، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء تواجد ابنتها المذكورة داخل المنزل، تناولت بعض أقراص لعلاج الأعصاب خاصة بوالدتها عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.