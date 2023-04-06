ما هي مدة الاعتكاف؟.. دار الإفتاء توضح

يكثر الصائمون في هذه الأيام الاعتكاف في المساجد، لأداء الصلوات وقراءة القرآن، وقد لا يعلم بعضهم ما هي مدة الاعتكاف، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

ما هي مدة الاعتكاف؟

وللإجابة على ما هي مدة الاعتكاف؟، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أيِّ مسجدٍ ولو بجوار البيت.

تعرف على ما هى مدة الاعتكاف؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، على ما هي مدة الاعتكاف؟، موضحة أنّ السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تآسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى أنّه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه، ويجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، بشرط أن لا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.

وتابعت الإفتاء: «الاعتكاف سنَّةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند السادة المالكية»، وقال الحنفية إنّه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السُّنَّة والمستحب عندهم.