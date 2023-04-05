دعاء الاعتكاف في رمضان: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الخيرِ كلِّهِ»

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن دعاء الاعتكاف في رمضان في محاولة للتقرب من الله لغفران ذنوبهم والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى.

دعاء الاعتكاف في رمضان

وحول دعاء الاعتكاف في رمضان، فقد أكد الأزهر الشريف أنه قد روي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فيما يخص الاعتكاف في رمضان: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

وفيما يتعلق بدعاء الاعتكاف في رمضان فقد روي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين»، وهذا دليل أهمية الاعتكاف وضرورته في رمضان.

فضل الاعتكاف في رمضان

وعن فضل الاعتكاف أيضا فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنَ «النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ».

وحول دعاء الاعتكاف، ترصد «الوطن» بعض الأدعية التي يجوز للمسلم تردديها ومنها:

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ

أسألُكَ يارب كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ، في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ

دعاء الاعتكاف في رمضان

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا

اللهُمَّ رحمتَكَ أرجُو، فلَا تكلْنِي إلى نفسِي طرْفَةَ عيْنٍ، وأصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ