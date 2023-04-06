مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. مهرة توافق على كتابة ابن جابر باسم زيدان

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 14 للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما وافقت مهرة على كتابة اسم ابنها من جابر الكوماندا باسم زيدان، تنفيذا لاقتراح صديقتها المقربة سحر التي تجسد شخصيتها الفنانة مها نصار.

مسلسل ضرب نار الحلقة 14

وخافت مهرة من عدم موافقة زيدان رجل الأعمال الثري الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري على هذا الأمر، لكن صديقتها طلبت منها أن تترك لها هذا الأمر، وبالفعل تنجح في إقناع زيدان، الذي أخبر مهرة بشأن موافقته قبل دخولها إلى غرفة العمليات للولادة.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.