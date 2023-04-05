مسلسل ضرب نار الحلقة 14 بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز الليلة

من المنتظر أن تشهد الحلقة 14 من مسلسل ضرب نار، أحداثا مثيرة، بعدما شهدت حلقة الأمس بداية التعرف بين جابر (أحمد العوضي) على أنور (أحمد بدير)، في السجن.

وأخبر أنور، جابر أنه يشبهه إلى حد كبير منذ 3 عقود، حيث يعلم عنه كل شيء منذ أن كان في الصعيد وحتى مجيئه للسجن، حيث رد عليه جابر أنه في البداية كان يأتي إليه ولكن الآن ليس معه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 14

وذهبت فتحية (تيسير عبد العزيز) إلى الأرض كي تساعد شقيقها عبيد (تامر مجدي) مثل والدتها، وتطلب منها المجيء معه كي تزور جابر، لكنه أخبره بأنه رفض أن يزوره أحد، ثم تغادر مهرة وشقيقها وشقيقتها شبرا إلى فيلا زيدان (ماجد المصري) لحماية طفلها.

مواعيد مسلسل ضرب نار

ومن القنوات التي ستنقل المسلسل من بطولة أحمد العوضي ویاسمین عبدالعزیز في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، وأيضًا من المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

ويتم عرض الحلقة الرابعة عشرة في تمام الساعة 10 مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار

ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن في مصر، على رأسهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، بالإضافة إلى الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.