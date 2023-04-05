ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. انتحار محسن ابن عم الكوماندا

شهد مسلسل ضرب نار في الحلقة 14 انتحار محسن ابن عم جابر الكوماندا، حزنا على إبعاده عن قريته ضمن أحكام المجلس العرفي ضده عقابا على تنفيذه جريمة قتل، وعلم الكوماندا (أحمد العوضي) وحزن حزنا شديدا.

ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 14

الحلقة شهدت أيضا، انفصال أيسل رمزي التي تجسد شخصية الشقيقة الصغرى للفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صديقها بعدما حصلت على شهادة الثانوية العامة وتغيرت حياتها بانتقالها من حي شبرا إلى فيلا زيدان زوج شقيقتها الثاني.

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل، موافقة زيدان على نسبة ابن مهرة وجابر الكوماندا إليه، واختارت مهرة (حسن) ليكون اسم المولود، وهو نفس الاسم الذي يحبه الكوماندا وأخبرها من قبل أنه سيسميه للمولود.

أبطال مسلسل ضرب نار الحلقة 14

ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن في مصر، على رأسهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، بالإضافة إلى الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مواعيد مسلسل ضرب نار

ومن القنوات التي ستنقل المسلسل من بطولة أحمد العوضي ویاسمین عبدالعزیز في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، وأيضًا من المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

ويتم عرض الحلقة الرابعة عشرة في تمام الساعة 10 مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.