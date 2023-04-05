مسلسل ضرب نار الحلقة 14 بطولة ياسمين عبد العزيز.. زواج مهرة وزيدان

تتواصل الإثارة في مسلسل ضرب نار الحلقة 14، من بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث تزوجت مهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز من زيدان وهو رجل الأعمال الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 14

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار أحداثا مثيرة، حيث اقترحت سحر صديقة مهرة عليها بان تنسب ابنها من جابر إلى زيدان، أما جابر، فيبدو أنه على موعد مع تغيير جذري في حياته إذ وافق على أن يكون أحد رجال الفنان أحمد بدير.

ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن في مصر، على رأسهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، بالإضافة إلى الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مواعيد مسلسل ضرب نار

ومن القنوات التي ستنقل المسلسل من بطولة أحمد العوضي ویاسمین عبدالعزیز في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، وأيضًا من المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

ويتم عرض الحلقة الرابعة عشرة في تمام الساعة 10 مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.