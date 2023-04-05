الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة عاصفة ترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا، إذ تؤثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع عاصفة ترابية على 7 منها، مع طقس معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضح بيان الهيئة أن حالة الطقس غدًا تشهد تكون الشبورة على محافظات القاهرة الكبرى، وسجلت سرعة الرياح 24 كيلومترًا في الساعة، وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 18 مئوية.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي: «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 36 كيلو مترا في الساعة وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية.

وجاءت حالة الطقس غداً في محافظات السواحل الشمالية الشرقية غائم جزئيا نهاراً بارد ليلاً وسجلت العظمى 23 والصغرى 17، وتنشط الرياح في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ بلغت سرعتها 36 كيلو مترا في الساعة مع طقس مشمس.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد، وسجلت العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة مع طقس معتدل مشمس نهاراً دافئ ليلاً.