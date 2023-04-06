«كاسبرسكي»: 20% من موظفي الشرق الأوسط يقعون ضحايا الرسائل الإلكترونية الاحتيالية

أظهر اختبار تم إجراؤه بين الموظفين بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أنهم وقعوا في أغلب الأحيان ضحايا لرسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تتضمن إعلانات مزعومة من الشركات حول قواعد الملابس، حيث قام ما يزيد على 20.2% بالنقر على الرابط، أما بخصوص حظر الحسابات فقد قام 9.3% من المتدربين بالنقر على الرابط، وبلغت نسبة النقر على إعلانات التوظيف الوهمية 5.1%، وتم جمع هذه النتائج على مدى العامين 2021 و2022 من برنامج لمحاكاة التصيد تم دمجه في منصة التوعية الأمنية المؤتمتة من كاسبرسكي (KASAP).

الموظفون من الشرق الأوسط وأفريقيا

وبعد إجراء تحليل لنتائج التدريبات والاختبارات الخاصة بالأمن السيبراني للموظفين، تبين أن الموظفين من الشرق الأوسط وأفريقيا كانوا أكثر عرضة للوقوع ضحايا للتصيد الاحتيالي مقارنة بنظرائهم في مناطق أخرى، وتحديداً في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وفشل 14.7% من الموظفين في الشرق الأوسط، و11% من الموظفين الأفارقة في اختبار التصيد، وحلت منطقة آسيا المحيط الهادي في المرتبة الأدنى، بعد أن فشل 15.6% من المتدربين في اختبار التصيد.

تدريب الأفراد على الأمن السيبراني

أما المواضيع الأكثر شيوعاً لتدريب الأفراد على الأمن السيبراني خلال العامين 2021 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، فقد كانت تتركز حول الاستخدام الآمن للبريد الإلكتروني، ومنها على سبيل المثال، طرق تحديد الروابط المشبوهة، وآليات اكتشاف الاحتيال، والطريقة الأمثل لصياغة كلمات مرور آمنة.

وتم اختيار هذه التدريبات من قبل أكثر من 70% من الموظفين الذين اجتازوها، وتضمنت مواضيع التدريب الشائعة الأخرى أمن الأجهزة المحمولة، وأمن الحسابات على قنوات التواصل الاجتماعي، وطرق حماية محطات العمل الطرفية. وكانت الدورة التدريبية حول موضوع سرية البيانات الأقل استقطاباً للموظفين.