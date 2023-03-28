«كاسبرسكي»: حظر 337 ألف هجوم إلكتروني على أجهزة إنترنت الأشياء بالشرق الأوسط

أعلنت شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني اكتشاف وحظر 337 ألفا و474 هجوماً إلكترونياً على أجهزة إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط، خلال العام الماضي، وجرى حجب تلك الهجمات من خلال المصائد الافتراضية من كاسبرسكي «شركة متخصصة في أمن الحواسيب»، وهي عبارة عن أجهزة خادعة تستخدم لجذب انتباه مجرمي الإنترنت وتحليل أنشطتهم.

أجهزة شملها الهجوم

وتشمل أجهزة إنترنت الأشياء، الأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة المنزلية الذكية، وأنظمة المدن الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، وعمليات الدفع الآلي في محلات التجزئة، والأجهزة الذكية الأخرى للاستخدام المنزلي والتجاري.

ويمكن لهذه الأجهزة جمع البيانات ونقلها عبر شبكة لاسلكية من دون تدخل بشري، ويستخدم مجرمو الإنترنت شبكات من الأجهزة الذكية المصابة لشن الهجمات الموزعة على الشبكات DDoS، أو كوسيط لأنواع أخرى من الإجراءات الضارة.

تزايد في عدد الهجمات على أجهزة إنترنت الأشياء بشكل كبير

وشهدت السنوات الماضية تزايداً في عدد الهجمات على أجهزة إنترنت الأشياء بشكل كبير، إذ يعزي ذلك إلى تنامي أنشطة الجهات الإجرامية وانتشار أعداد كبيرة من أجهزة إنترنت الأشياء قيد الاستخدام.

171 مليون جهاز إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط

وبناءً على بحث مفتوح أجري عام 2020، فقد تبيّن وجود 171 مليون جهاز إنترنت الأشياء تعمل في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 729 مليون بحلول العام 2030. وعن طريق استغلال ضعف مستويات الأمان على أجهزة إنترنت الأشياء، يقوم مجرمو الشبكة بتكثيف هجماتهم.

ويعتمد هجوم القوة الغاشمة على أسلوب التجربة والخطأ لتخمين معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور أو مفاتيح التشفير، إذ يستخدم المتسللون جميع المجموعات الممكنة للتخمين بشكل صحيح. وخلال عام 2022، سجّلت منطقة الشرق الأوسط ما يزيد على 113 ألف محاولة لإجراء عمليات تسجيل الدخول وكلمات المرور الإجبارية على أجهزة إنترنت الأشياء، باستخدام المجموعات الأكثر شيوعاً فقط، بينما يكون العدد الإجمالي لمحاولات القوة الغاشمة أعلى من ذلك.