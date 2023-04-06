انطلاق دورات رمضانية في الجمباز والشطرنج والكاراتية بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إقامة دورات رمضانية في النصف الثاني من شهر رمضان لمختلف الألعاب بمراكز الشباب على مستوى محافظة الإسكندرية، في ظل الاهتمام بمختلف الألعاب سواء الرياضية أو الذهنية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الأنشطة الرياضية تستهدف المجتمع بمختلف أعماره السنية مع مراعاة الجنسين في توزيع الأنشطة لتعطي الفرصة للجميع للمشاركة الفعالة.

دورات فى الشطرنج والجمباز

وأضافت وكيل شباب الإسكندرية أنه يجرى العمل على تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية والتدريبات المتنوعة بمختلف الألعاب الجماعية والفردية، والأنشطة الفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب.