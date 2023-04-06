الكنيسة القبطية تحتفل بالذكرى الأولى لاستشهاد القمص أرسانيوس وديد

احتفل الأنبا هيرمينا أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية، والقمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، اليوم الخميس، بالذكرى السنوية الأولى لرحيل القمص الشهيد أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، والذي استشهد على يد متطرف العام الماضي على شواطئ الإسكندرية، وذلك بحضور شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية والكهنة داخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حضور شعبي كبير خلال قداس السنوية الأولى للقمص أرسانيوس وديد، فيما حرصت زوجة أبونا الشهيد على ارتداء الملابس البيضاء.

احتفال سنوية القمص ارسانيوس وديد بكنيسته في الإسكندرية

وأعلنت كنيسة السيدة العذراء بكرموز في الإسكندرية، عن رفع صلوات قداس إلهي آخر لذكرى أبونا الشهيد، وذلك صباح يوم الجمعة 7 أبريل، فيما تقيم ليلة الخميس عشية روحية لتخليد ذكراه داخل الكنيسة.

الأنبا هيرمينا: مكانة الشهداء تتلو الرسل

وقال الأنبا هيرمينا، خلال العظة، إن كلمة الشهيد كانت تطلق على الرسل أي شهود للمسيح، قبل أن تصبح الشهيد لمن استشهدوا على إسم المسيح بالدم، لافتاً إلى أن الشهداء يكونوا في أول مرتبة بعد الرسل.

الحكم على قاتل القمص ارسانيوس وديد

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، قد حكمت على قاتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز في الإسكندرية، بالاعدام شنقا على المتهم.

ويأتي ذلك بعدما قررت المحكمة تغيير القيد والوصف من القتل العمد إلى تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بغرض إرهابي، وذلك بناء على طلب المحامين بالحق المدني وتوصية النيابة العامة في مرافعتها.