3 آلاف يودعون كاهن كنيسة العذراء بسيدي بشر في الإسكندرية وأسرته يرتدون الأبيض

ودع أبناء الإسكندرية، القمص سيرافيم حنا، راعي كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، في جنازة مهيبة احتضنتها الكاتدرائية المرقسية بالمحافظة، وسط حضور شعبي كبير، تجاوز الـ3 آلاف شخص، وهي سعة الكاتدرائية الكبرى، بالإضافة إلى حضور الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه، والقمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، ومجمع آباء كهنة الإسكندرية.

سبب ارتداء أسرة القمص سيرافيم ملابس بيضاء

وحرصت أسرة القمص المتنيح سيرافيم حنا، أحد أبرز كهنة الإسكندرية، على ارتداء الملابس البيضاء بدلًا من الأسود كرسالة لما تؤمن به المسيحية بأنه انتقال في السماء كما يقال في الصلاة على الراقدين «لأنه ليس موت لعبيدك، بل هو انتقال».

نياحة القمص سيرافيم حنا بعد صراع مع المرض

وتنيح القمص سيرافيم حنا، بعد صراع مع المرض، والذي يعد أحد شيوخ كهنة الإسكندرية حيث قضى 30 عامًا كاهنًا على مذبح كنيسة العذراء مريم بشارع سيف.

ووصل جثمان القمص سيرافيم حنا إلى الكاتدرائية المرقسية بعدما وضع في الكنيسة من السابعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم لإلقاء النظرة الوداعية عليه من شعب الكنيسة، فيما تتلقى أسرته العزاء بقاعة كنيسة العذراء مريم بشارع سيف في السابعة من مساء اليوم.

من هو القمص سيرافيم حنا؟

ويعد القمص سيرافيم حنا أحد شيوخ كهنة الإسكندرية، إذ يعود تاريخ رسامته إلى 19 يونيو 1992، وحصل على رتبة القمصية، في 14 نوفمبر 2020، واشتهر بصوته العذب في التسبيح والصلوات ومحبة الجميع وتقديم العطايا المادية والمعنوية للمحتاجين ممن يعرفون بمسمى «إخوة الرب».