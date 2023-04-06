محافظ أسيوط يكرم التلاميذ المتميزين باحتفالية يوم اليتيم بمدرسة الجهاد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إفطارا جماعيا احتفالاً بيوم اليتيم بمدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بأسيوط بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وسلوى عثمان عبد الحق مديرة مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا ممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط ومديري الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم وبعض أعضاء مجلس الأمناء ومعلمي وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والعشرات من التلاميذ الأيتام.

عزف النشيد الوطني

بدأت الاحتفالية باستقبال المحافظ ومرافقوه بالورود ثم عزف النشيد الوطني وسط ترديد الحضور ثم تناول إفطار رمضان في المدرسة وسط الحضور من التلاميذ والمعلمين وقيادات التربية والتعليم تلاها فقرات فنية والاحتفالية بمناسبة يوم اليتيم والتي تضمنت استعراضات فنية وأغاني وطنية من تلاميذ المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال بالمدرسة.

الفرق الفنية والاستعراضية

وقدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير لقيادات المدرسة والمشاركين في الاحتفالية مشيداً بأداء الطلاب والفرق الفنية والاستعراضية المتميزة في هذا الحفل والتي تبرز تميز طالبات وطلاب المدرسة والتدريب الجيد وتفعيل الأنشطة المدرسية والمشاركة المجتمعية مؤكداً على أهمية التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا والتأكيد على ترديد الطلاب للسلام الوطني مع بداية كل يوم دراسي.

توزيع الهدايا للتلاميذ

وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والجوائز وشهادات التقدير على عدد من التلاميذ والطلاب المتميزين دراسياً وفي مختلفة الأنشطة الطلابية بالمدرسة تقديراً على تميزهم معرباً عن سعادته لمشاركة الأطفال في هذا اليوم والاحتفال بيوم اليتيم حيث إننا جميعاً مسؤولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم ومشاركتهم فرحتهم لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية بالمدارس طوال العام الدراسي خاصة وإنها تسلط الضوء على اكتشاف المواهب والقدرات لدى التلاميذ فضلاً عن توفير كافة أشكال الرعاية للتلاميذ الأيتام.

وحرص المحافظ على التقاط بعض الصور التذكارية مع الأطفال وتلاميذ المدرسة بحضور قيادات المدرسة وقطاع التربية والتعليم متمنياً لهم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح.