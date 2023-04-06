محافظ أسيوط يدعو المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل إطلاق فعاليات برنامج «أسرة» بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركة باثفيندر مصر وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم التقديم ونبذة عن برنامج أسرة والترحيب بالحضور، ثم كلمة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والتي تحدث فيها عن دور شركاء التنفيذ ببرنامج أسرة وتوزيع الأدوار على كافة الجهات التنفيذية الشريكة ومراحل العمل بالبرنامج خلال الفترة القادمة.

ورحب محافظ أسيوط، خلال كلمته، بمسئولي وزارة الصحة والسكان وشركة باثفايندر مصر وقيادات وأساتذة جامعة أسيوط وكافة الحضور من الجهات الشريكة، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط من المحافظات ذات الزيادة السكانية الكبيرة على الرغم من جهود التنمية الكبيرة التي تبذل بدعم كبير من القيادة السياسية وتقوم بها مشروعات عديدة.

قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل

وأشار إلى أن برنامج أسرة يمثل قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كل مشروعات التنمية بالمحافظة للأرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وإنجاب الذكور تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لاستمرار أمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

الحد من الزيادة السكانية

كما دعا محافظ أسيوط كل الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان مع التركيز في جميع مراحل البرنامج على تأهيل وتجهيز الشركاء المحليين لتكرار التدخلات الرئيسية الناجحة في البرنامج وتوسيع نطاقها الجغرافي مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ البرنامج ودعم جهود مواجهة الزيادة السكانية.