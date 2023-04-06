مناقشة أول رسالة دكتوراه بـ«حقوق دمياط» عن الاستثمار العقاري

شهدت كلية الحقوق جامعة دمياط، اليوم، مناقشة أول رسالة دكتوراه بالكلية، والمقدمة من الباحث المهندس طارق العرابي بعنوان «الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة في ضوء رؤية مصر 2030»، وحصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وحضر مناقشة رسالة الدكتوراه عدد من ممثلي المجتمع المدنى بدمياط، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات جامعة دمياط.

الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي

وقال «العرابي»، خلال مناقشة الرسالة في كلية الحقوق، إن الاستثمار بكافَّة أنواعه وأشكاله، يُعَدُّ من العوامل الأساسيَّة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الشاملة؛ إذ إنه المحركُ الرئيسُ للنشاط الاقتصادي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتطوير والتجديد وما إلى ذلك من انعكاساتٍ واضحةٍ على تحقيق معدَّلات النمو الاقتصادي المستدامة وزيادة فرص التوظيف، وبالتالي رفع مستوى المعيشة التي تسعى كافَّةُ دول العالم إلى تحقيقه، كما يعدُّ مكونًا رئيسًا من مكونات الطلب الكلي الرئيسَة المرتبطة بالآلات والمعدَّات والأجهزة والأبنية والعقارات.

100 صناعة ترتبط بالاستثمار العقاري

وأضاف «العرابي، وفق بيان أصدرته جامعة دمياط، أن الاستثمار العقاريُّ والصناعاتُ المرتبطةُ به التي يصل عددها إلى أكثر من 100 صناعةٍ من الاستثمارات التي تُسهم في تحفيز وتحقيق التنمية الاقتصاديَّة، وبالتالي يُسهم هذا القطاع في تنشيط الاقتصاد القومي ككل، كما يُسهم قطاعُ العقارات أيضًا في التخفيف من مشكلة البطالة عن طريق استقطاب عددٍ كبيرٍ من العمالة.