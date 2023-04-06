مسلسل الصفارة الحلقة 14.. شفيق يخرج من السجن ويكتشف تزعم شقيقه لعصابة

أحداث ومواقف درامية وكوميدية كثيرة تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل «الصفارة» نالت إعجاب المشاهدين وأسرت اهتمامهم وجعلتهم متشوقين للحلقة 15 والأخيرة منه التي تُعرض اليوم الخميس 6 أبريل، ونستعرض في السطور التالية أهم وأبرز الأحداث التي تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل الصفارة.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14

دارت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الصفارة حول حياة جديدة يعيشها «شفيق» الذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، بسبب استخدامه لصفارة الملك توت عنخ آمون، وبدأت المشاهد الأولى من الحلقة 14 بجلوسه على مقهى رفقة أصدقائه يحتفلون بخروجه من السجن ويتحدثون معه عن السنوات التي قضاها مسجونًا خلف القضبان.

ومن أبرز الأحداث التي تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل الصفارة أن «شفيق» ظل عاطلًا عن العمل بعد خروجه من السجن، كما أن زوجته «شيرين» لم تهتم بشأنه بل ركزت على عملها أكثر منه، فضلًا عن صدمته بعدما اكتشف أن شقيقه «وجيه» يعمل زعيم عصابة بعد أن اقتحم الغرفة التي يخطط فيها لعملياته، وكان آخر مشهد ضمن أحداث الحلقة 14 مسلسل الصفارة وهو يتحدث مع والدته قائلًا: «إنتي قاعدة هنا ومش عارفه ابنك بيعمل إيه».

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ويُعرض مسلسل الصفارة عبر شبكة قنوات «DMC»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT»؛ إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني عرض الحلقة الأخيرة منه في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستكمل في السطور التالية توضيح مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

وتعرض شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة يوميًا في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ويُصنف مسلسل الصفارة على أنه عملًا كوميديًا تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق»، يلعب دوره الفنان أحمد أمين، يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.