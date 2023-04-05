ملخص الحلقة 14 مسلسل الصفارة.. أحمد أمين عاطل عن العمل

تناول ملخص الحلقة 14 مسلسل الصفارة، حياة جديدة يعيشها الفنان أحمد أمين ويجسد دور «شفيق»، إذ فوجئ بعد استخدامه صفارة توت عنخ آمون التي يسافر بها عبر الزمن بحياة جديدة يعيشها، وظهرت بداية الحلقة 14 مسلسل الصفارة عن جلوسه على مقهى رفقة أصدقاء له، ويتحدثون معه حول خروجه من السجن بعد قضائه سنوات مسجونًا.

ملخص الحلقة 14 مسلسل الصفارة

وفي ملخص الحلقة 14 مسلسل الصفارة، يعمل شقيقه «وجيه» زعيم عصابة، بينما هو عاطل عن العمل بعد خروجه من السجن، وزوجته «شيرين» لا تكترث له ولا تعطي له بالًا، وتركز على عملها أكثر منه.

وكشف خلال أحداث ملخص الحلقة 14 مسلسل الصفارة عن اكتشاف «شفيق» طبيعة عمل شقيقه «وجيه» بعد أن اقتحم الغرفة التي يخطط فيها لعملياته، وكان آخر مشهد ضمن أحداث الحلقة 14 مسلسل الصفارة حين تحدث مع والدته قائلًا: «إنتي قاعدة هنا ومش عارفه ابنك بيعمل إيه».

أحداث مسلسل الصفارة.. وانتظار الحلقة الأخيرة

قصة مسلسل الصفارة تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول الفنان أحمد أمين وهو «شفيق» ويعمل مُرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يقف الحظ في طريقه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره، وعُرضت اليوم الحلقة قبل الأخيرة من أحداث مسلسل الصفارة، وغدًا تعرض الحلقة الأخيرة، وهي الـ15.

أبطال مسلسل الصفارة

ويشارك في بطولة مسلسل الصفارة الفنان أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح والفنان محمود البزاوي والفنانة القديرة إنعام سالوسة.

عرض مسلسل الصفارة على DMC

ويعرض مسلسل الصفارة على شبكة قنوات dmc على القمر الصناعي نايل سات، التردد 12092، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة القناة HD.