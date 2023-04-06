ضبط 40 قطعة سلاح ناري و5 قضايا مخدرات في حملات أمنية بأسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركزي شرطة صدفا - الغنايم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما لـ16 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 373 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.