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ضبط 40 قطعة سلاح ناري و5 قضايا مخدرات في حملات أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:25 م | الخميس 06 أبريل 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركزي شرطة صدفا - الغنايم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما لـ16 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 373 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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