حبس 3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وصول بلاغ لقسم شرطة أول العامرية حيال 3 أشخاص، بقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة.

بالفحص، تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 42 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.975.000 جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهمين

عن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.