كشف ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه من خزينة أحد مصانع العاشر من رمضان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بكسر باب الحجرة المتواجد بها خزينة حديدية وسرقتها وبداخلها مبلغ مالي قرابة المليون جنيه، من داخل أحد المصانع الكائنة بدائرة القسم، أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بذات المصنع يقيمان بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للمصنع بالسيارة قيادة أحدهما وقاما بسرقة الخزينة ولاذا بالهرب، وقاما بكسر باب الخزينة واستوليا على المبلغ المالي بداخلها وتركا الخزينة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كما أرشدا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والخزينة المُشار إليها، سيارة ملاكي ملك زوجة أحدهما المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.