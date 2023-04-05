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الأمن يضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات فيلا في القاهرة ويعيد المسروقات

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
12:45 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة بعض الأنتيكات والمُقتنيات من داخل الفيلا ملكه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى  إن وراء ارتكابها 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأقروا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة.

كما تمّ بإرشادهم ضبط المتهم سالف الذكر، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها مشغولات ذهبية - مشغولات فضية  - 2 جهاز لاب توب  – كمية من الإكسسوارات - هاتف محمول - 3 كاميرات - مبلغ مالي لعملات أجنبية – قديمة – كمية من الأنتيكات) وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان