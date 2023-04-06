مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. نقل جابر للمستشفى وتهديد المعلم أنور

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ضرب نار المذاع على فضائية ON أحداثا مشوقة، حيث جاء في الحلقة تعرض جابر لاعتداء في السجن من رجال المعلم أنور، الشخصية التي يجسدها أحمد بدير.

مسلسل ضرب نار

وبعدها نُقل جابر للمستشفى، وهددهم المعلم أنور بعدم رحمتهم إذا تعرض جابر لأي ضرر، ثم انتقم جابر من هوبة ولقنه علقة ساخنة في السجن، وأصبح الكوماندا، ويبدو أن علاقته ستأخذ شكلا مختلفا في الفترة المقبلة، حتى يساعده على أن يتحول إلى شخص ثري وينتقم من مهرة وزيدان بعد الخروج من السجن.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.