مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 15 على ON وON دراما بطولة أحمد العوضي

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 15 على ON وON دراما، يحظى مسلسل ضرب نار للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي بنسب مشاهدة عالية، بعدما شهد احداثا مثيرة ومفاجآت عديدة ومتنوعة على مدار الـ14 حلقة الماضية.

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 15 على قناة ON اليوم الأربعاء في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار

بدأت أحداث الحلقة الماضية بحديث مهرة مع صديقتها المقربة سحر عن هوية ابنها، لتقترح عليها سحر تسميته باسم زيدان، ولكن مهرة تخاف من عدم قبوله ذلك وتطمئنها سحر وتخبرها أنها ستتحدث معه.

ووافق زيدان على الأمر، أما مهرة فقد أطلقت عليه اسم حسن، كما اتفقت سابقا هي وجابر على تسمية أول أطفالهم، ووقع جابر على الأرض نتيجة إصابته، ما ترتب عليه دخوله المستشفى.

وتزوجت مهرة من زيدان بعد ولادة طفلها حسن، في وجود شقيقها وشقيقتها، وعندما أراد زيدان أن يمنحها عقدا من الألماظ رفضت أن تخلع قلادة جابر الأثرية، وقالت إنّها تخص والدتها الراحلة.