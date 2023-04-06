محافظ بورسعيد يناقش إجراءات تجفيف أراضي منطقة شمال سهل الحسينية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لبحث ومناقشة الاجراءات التنسيقية الخاصة بتجفيف أراضي منطقة شمال سهل الحسينية، في إطار الخطوات التنفيذية للتحول من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي.

تنمية شمال سهل الحسينية

في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لوزيري الزراعة والري، لتقديم الدعم الكامل في هذا الملف، مؤكدا أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي ستشهدها منطقة شمال سهل الحسينية.

وأشار المحافظ إلى أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة، والتي ستشهد أعمال تنموية على أعلى مستوى ضمن خطة الدولة لتحويلها لمنطقة استزراع نباتي تنضم للرقعة الزراعية بمحافظة بورسعيد.

مراحل تطوير الاستزراع السمكي

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور من خلال عرض تقديمي الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل تطور المنطقة نحو الاستزراع السمكي، فضلا عن عرض نماذج للتعديات والأضرار الواقعة على أفرع الري وموقف محطات الري والصرف المطلوب رفع كفاءتها.

هذا بالإضافة إلى عرض المخطط الزمني المقترح لأعمال التجفيف وإزالة المزارع السمكية، والتنسيقات اللازمة بين الجهات المختصة ممثلة في وزارة الزراعة و هيئة التعمير ووزارة الري ومحافظة بورسعيد وأهالي منطقة شمال سهل الحسينية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي اللسكرتير العام ومساعد مدير الأمن ودكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير وممثلي وزارة الري وممثلي وزارة الزراعة ورئيس جهاز حماية البحيرات والمدير التنفيذى لجهاز حماية البحيرات و مسئولي الري والصرف بمنطقة شرق الدلتا مجموعة الإدارات المختصة بالمحافظة.