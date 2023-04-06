الأزهر ينشر 7 من آداب سماع القرآن الكريم: الإنصات والتفاعل مع الآيات

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية عددا من آداب سماع القرآن الكريم، لاسيما وأن الكثير من المسلمين يحرضون على قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك، وأوضح المركز 7 نقاط في هذا الخصوص عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

آداب سماع القرآن الكريم

وبخصوص آداب سماع القرآن الكريم قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إن الاستماع إلى القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه، والتي يتحصل منها على الأجر العظيم، والثواب الجزيل، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. [الأعراف: 204].

مركز الأزهر للفتوى

وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أنه يستحب لمستمع القرآن الكريم أن يتحلى بجملة من الآداب، منها:

1- أن يستمع إلى القرآن الكريم بسكينةٍ وإنصاتٍ.

2- أن يتدبر ويتفكر فيما يسمعه من آيات الذكر الحكيم.

3- أن يستمع إلى القران الكريم بعيدًا عن الضوضاء؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع والتدبر.

4- ألا يشوش على قراءة القرآن، ولو بمدح القارئ والثناء عليه.

5- أن يكون مُتوضئًا، ليسجد سجدة تلاوة إذا استمع إلى آية سجدة.

6- أن يتفاعل مع ما يسمعه من آيات القران الكريم، فإذا استمع إلى آية بشارة سأل الله إياها، أو آية عذاب تعوذ بالله منه.

7- ومن آداب سماع القرآن الكريم أيضا وفقا لمركز الأزهر أن يداوم على استماع القرآن الكريم؛ ليكون دائم الصِّلة بالله تعالى.