لحظة احتضار مهندس طلب سماع القرآن وردد «إن للموت لسكرات»

«ظل يردد الشهادة رافعا إصبعه وهو يتمتم بكلمات إن للموت لسكرات، إن الله حق، والجنة حق، والنار حق، ووعد الله حق».. مشهد جرى تداول تفاصيله على صفحات «الفيس بوك»، روت فيه سيدة لحظات احتضار مهندس شاب توفي متأثرا بإصابته إثر سقوطه من أعلى سقف خرسانة في إحدى الجامعة بمدينة جمصة.

لحظات احتضار مهندس شاب

وتحكي السيدة التي حضرت اللحظات الأخيرة في عمر الشاب المهندس محمد أيمن عبد الله، من مدينة دمياط الجديدة: «عمري ما شوفت حسن خاتمة بالوضوح ده، مهندس اسمه محمد أيمن، من دمياط الجديدة، هو شاب عمره 25 سنة، فضل يتشاهد على روحه ويرفع صابع التشهد ويقول إن للموت لسكرات، إن الله حق والجنة حق والنار حق ووعد الله حق».

وأضافت السيدة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قال لي عاوز اسمع قرآن كريم، فتحت التليفون بتاعي على القرآن فهدأ بعد ما كان بيصرخ من الألم ويقول الحمد لله ربنا كبير».

وتعجبت مما حدث أمامها من المهندس الشاب: «ثبات بالشكل ده، كان نفسي أقول له ما بينك وبين الله، عشان يثبتك بهذا الشكل، أنا فضلت واقفه بجانبه وأبكي ولم أتركه، وكنت فرحانه عشانه، وادعي ربنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة»

تفاصيل حادث انهيار شدة خشبية

وشهدت إحدى الجامعاتبمدينة المنصورة يوم الأحد الماضي، حادث إنهيار «شدة خشبية» أثناء عمل صبة خرسانية على ارتفاع 17 مترا ما أسفر عن مصرع المهندس محمد أيمن عبد الله «حديث التخرج»، من مدينة دمياط الجديدة، وعنتر فوزي على العشماوي، 39 سنة، عامل من قرية ديسط مركز طلخا، وأحمد إبراهيم محمد الشربيني، عامل من قرية بسنديلة مركز بلقاس، فيما جرى إنقاذ عامل رابع بعدما تعلق في أحد الأعمدة.

وقال شهود العيان إن العمال والمهندس كانوا على سطح شدة خشبية أثناء صبة الخرسانة «شخشيخة»، لمبني مكون من 4 طوابق، والشدة الخشبية تبدأ من الدور الرضي حتى الدور الرابع مباشرة، وسقطت الشدة الخشبية بالعمال والمهندس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2305 جنح جمصة لسنة .2021