مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1 بطولة مصطفى ‏خاطر

يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر، غدا الجمعة، إذ يتم عرض أولى حلقات المسلسل القصير، المكون من خمسة عشر حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وأعلن شادي الرملي، مخرج مسلسل كشف مستعجل، أمس، الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، والذي تدور أحداثه حول إطار تشويقي يمتلئ بالعديد من المطاردات بعد ارتكاب جريمة قتل.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1

وذكرت قناة DMC، أن إذاعة مسلسل كشف مستعجل، ستبدأ من غدا الجمعة الموافق يوم 16 من رمضان.

ومواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1 على قناة DMC، سيكون يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام التاسعة والنصف مساءا.

مسلسل كشف مستعجل

وشهدت أحداث الحلقات الماضية من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض عبر منصة Watch IT، هروب محمد عبدالرحمن للخارج حتى يهرب من جريمة القتل، ومحاولات مودي الجزاز الذي يجسّد دوره الفنان محمد لطفي، في المطعم، وهو يحاول الوصول إلى يوسف، الذي يجسّد دوره الفنان مصطفى خاطر، الذي فقد الذاكرة.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=174777312098900&external_log_id=ec04f7f5-b82f-4c19-912f-2d93b5552e10&q=%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم:

مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق.

مسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصير من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى، ويعرض منذ بداية شهر رمضان عبر منصة Watch IT.