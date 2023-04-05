مسلسل كشف مستعجل.. مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن في مغامرة كوميدية للكبار والصغار

ينتظر الجمهور مسلسل «كشف مستعجل» فى النصف الثانى من شهر رمضان، حيث يتنافس كل من الفنانَين مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، فى العمل الكوميدى المُقرر عرضه اعتباراً من يوم 16 رمضان على قناتى الحياة وdmc.

ويجمع المسلسل نجمى «مسرح مصر» فى إطار كوميدى تشويقى، بمشاركة كل من: هنادى مهنا، وإلهام وجدى، وميمى جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفى، ومحمد على رزق، والعمل من إخراج شادى الرملى. وتدور أحداثه حول الطبيب «سهام»، الذى يلتقى بمريض ذى طابع خاص، مريض برتبة قاتل محترف، ويخوض كلاهما بعد تلك المقابلة مغامرات عبر جرائم قتل متعددة فى إطار كوميدى تشويقى، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإنتاج كريم أبوذكرى.

وقال الفنان محمد عبدالرحمن إن مسلسل «كشف مستعجل» تجربة مميزة بالنسبة له، خاصة أن العمل يعتمد على 15 حلقة فقط، وأضاف: «نقدم للمشاهدين وجبة درامية خفيفة، ولكنها ممتعة فى وقت 15 حلقة، ومناسبة للشهر الكريم، وما شجعنى للعمل التعاون مع مصطفى خاطر، وهنادى مهنا، وهناء الشوربجى، فكانت كواليس العمل ممتعة ويغلب عليها الكوميديا». وأضاف لـ«الوطن»، أن أهم ما يميز المسلسل أنه عمل مختلف ويقدم الكوميديا بشكل جديد، والعمل مع مصطفى خاطر ممتع فهو «صاحبى» وأخى وبيننا «عِشرة عمر». وأشار «توتا» إلى أن المنتج كريم أبوذكرى هو من أقنعه بفكرة المسلسل، وتحدث معه عن العمل الدرامى، ثم جلسا مع المؤلف إيهاب بليبل، وقال: «وجدت شيئاً جديداً أستطيع أن قدمه للناس».

وقال مصطفى خاطر: «الصعوبة فى العمل الكوميدى تكون مضاعفة عن أى عمل آخر سواء فى الإخراج والتمثيل، فالضحك يتغير مع تغير الزمن، فلا بد أن يكون الضحك عصرياً ومتجدداً، ولو المسلسل اتقدم فى أى وقت من الزمن لا بد أن يضحك، ولا يوجد مشهد سهل». وعن التعاون مع المخرج شادى الرملى، قال: «تعاونت من قبل مع شادى من خلال فيلم (أوشن 14)، فهو مخرج متميز ويخرج من الفنان أفضل الإمكانيات، وسعيد بالتجربة بأكملها، وأنتظر رد فعل الجمهور بعد العرض».

وأشارت الفنانة إلهام وجدى، التى تجسد من خلال أحداث المسلسل شخصية لاعبة ملاكمة ‏تدعى «لى لى»، إلى الصعوبات التى تعرضت لها بسبب التحضير للمسلسل قائلة: «كنت متخوفة من الدور منذ قراءة السيناريو، خاصة أن الجمهور تعوَّد على ظهورى بشكل هادئ وعقلانى، ولكن ظهورى فى كشف مستعجل مختلف تماماً». وأضافت: «سعيدة برد فعل الجمهور، وتدربت كثيراً قبل بدء تصوير المسلسل، ولكن أهم ما شجعنى للعمل هو التعاون الثانى مع ‏المنتج كريم أبوذكرى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته التجربة الأولى ‏بمسلسل إيجار قديم»، لذلك اعتبرت شخصية «لى لى» تحدياً كبيراً بالنسبة لى لأثبت قدراتى التمثيلية».

وقال الفنان محمد على رزق: «أجسد دور مخرج مسرحى يدعى أمجد عبدالسلام البنهاوى، ولديه فرقة مستقلة تعمل فى ‏مسرح الهواة، وهى شخص يدعى دائماً أنه فنان موهوب ومختلف»، مشيراً إلى أن الدور مختلف بالنسبة له، ومعظم مشاهده أمام الفنانة هنادى مهنا ومصطفى خاطر، متمنياً أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين.

وقال الفنان عزت زين: «تحمست للمسلسل لعدة أسباب، منها التعاون مع المخرج شادى الرملى، فهو مخرج متميز ويركز فى أدق التفاصيل، فضلاً عن أن العمل مكون من 15 حلقة فقط، وتلك النوعية من الأعمال تتناسب مع الشهر الكريم، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it، فالاتجاه حالياً إلى المنصات وتعتبر هى المستقبل».

وتحدث المخرج شادى الرملى عن المسلسل، قائلاً: «الأمر يضعنا أمام ‏مسئولية أكبر، ولكن لصالح العمل، وقد تحمست للعمل لعدة أسباب، من أهمها التعاون مع المؤلف إيهاب بليبل، حيث جمع بيننا فيلم «أوشن 14» من قبل، فهو مؤلف متميز ومرن فى التعامل».

وأضاف: «كواليس العمل جاءت ممتعة وكوميدية، خاصة التعاون مع المنتج كريم أبوذكرى الذى يحرص على تقديم أعمال فنية تليق بعقلية المشاهد باستمرار.