تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل كشف مستعجل.. يوسف يفقد الذاكرة

يشهد مسلسل كشف مستعجل العديد من المطاردات بعد ارتكاب جريمة قتل، حيث يعرض حاليا على منصة واتش إت، وفي النصف الثاني من شهر رمضان، يعرض على القنوات الفضائية، إذ إنّه من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة.

وأعلن شادي الرملي، مخرج مسلسل كشف مستعجل، أمس، الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل.

مسلسل كشف مستعجل

ظهور مودي الجزاز الذي يجسّد دوره الفنان محمد لطفي، في المطعم، وهو يحاول الوصول إلى يوسف، الذي يجسّد دوره الفنان مصطفى خاطر، الذي فقد الذاكرة في نهاية الحلقة السابقة، ثم يجد مودي رجال أعمال من المتورطين في تجارة المخدرات موجودا في المطعم، ويهدده حال نشر الفيديو الذي سجله له وهو يتسلم شحنة مخدرات سيقوم بقتله، فيشك مودي أنّ يوسف هو الذي ورطه في هذا الأمر.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=174777312098900&external_log_id=ec04f7f5-b82f-4c19-912f-2d93b5552e10&q=%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم، مصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق.

مسلسل كشف مستعجل تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

يذاع مسلسل كشف مستعجل عبر منصة watch it، منذ بداية شهر رمضان، ويجرى عرض آخر حلقة عبر المنصة اليوم الخميس، ويُذاع بداية من يوم 15 رمضان عبر القنوات الفضائية.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

أعلنت قناة دي إم سي، إذاعة مسلسل كشف مستعجل، غدا الجمعة الموافق يوم 16 من رمضان، حيث حددت توقيت 11 ونصف مساءً يوميًا.

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام التاسعة والنصف مساء.