داليا مصطفى: كل عوامل النجاح توافرت في مسلسل علاقة مشروعة

كشفت الفنانة داليا مصطفى عبر برنامج «اللمة تحلى» على «شعبي إف إم» أن جميع عوامل النجاح توافرت في مسلسل «علاقة مشروعة»، وهذا ما جعلها أكثر اطمئنانًا عن دورها في المسلسل، معربة عن سعادتها بالعمل مع الفنان ياسر جلال وسماح الحريري والمخرج خالد مرعي.

وأشادت داليا مصطفى، عبر البرنامج الذي يقدمه المذيع «أحمد الشناوي» بإبداعات طاقم عمل المسلسل، بدءًا من المخرج خالد مرعى وصولاً إلى كل طاقم العمل واجتهادهم غير الطبيعي في المسلسل.

شخصية داليا مصطفى في مسلسل علاقة مشروعة

وأضافت أنها تجسد دور امرأة مثالية جميلة مهتمة بأولادها وبنفسها وبزوجها، ورغم ذلك زوجها يتزوج من أخرى.

وأكدت داليا مصطفى، أنها لا توجد معايير محددة تنطبق على نجاح أو فشل أي علاقة زوجية، قائلة إنّ: «الجواز زي البطيخة، ممكن تبقى الست عاملة اللى عليها بس الراجل عنده وجهة نظر مختلفة».

وأشارت إلى أن المرأة قادرة على التحمل أكثر من الرجل، كما أن المرأة تتحمل المشاكل مرات عدة، ولكنها عندما يفيض بها الكيل لا تمنح فرص أخرى.