داليا مصطفى تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «علاقة مشروعة»

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن دورها في مسلسل «علاقة مشروعة» للنجم ياسر جلال وآخرين، الذي من المقرر عرضه على قناتي الحياة وdmc، خلال السباق الرمضاني المقبل.

وأكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية زوجة النجم ياسر جلال، فوصفته: بأنه زوج لديه اهتمام بالمسؤولية اتجاه منزله، وحس رومانسي مرهف المشاعر، مؤكدة أنها تحمل لديه الكثير من الوفاء والإخلاص، لما يستحقه من المكانة الروحانية في قلبها وغيرها.

وأضافت داليا، أن لديها من النجم ياسر جلال أولاد ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل عرض حلقات العمل.

داليا مصطفى: أرفع القبعة لـ«المتحدة» هذا العام على إنتاجها الدرامي

وأوضحت أن سرد أحداث المسلسل مختلفة تمامًا عن باقي أعمالها السابقة، مؤكدة أنها متحمسة للمشروع والبناء الدرامي فيه تشويق كبير: «حاجة جديدة عليها خالص وأنها ترفع القبعة للشركة المتحدة على أنها تقدم خلطه سحرية من أجمل المسلسلات وألوان مختلفة هذا العام».

وأكدت أن جميع «كاست»، العمل متميزين لأبعد الحدود، قائلًا: «بيشتغلوا على نفسهم ويطورا من مهاراتهم من عمل للآخر، وجميعهم ملتزمين جدًا في حضورهم ومواعيدهم وأدوارهم فهم نجوم من الطراز الرفيع لهذا الجيل وغيرها».

تفاصيل مسلسل «علاقة مشروعة»

ويشار أن مسلسل «علاقة مشروعة» مسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصري، مغلفًا بإطار رومانسي تشويقي.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «علاقة مشروعة» هو من إنتاج مشترك بين شركتي «Forever Drama - مها سليم» و«Media Hub سعدى - جوهر» ومن بطولة كوكبه ونخبة من النجوم أبرزهم النجم: ياسر جلال، داليا مصطفى، مي عمر، ميمي جمال، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي وآخرين وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعى.

وعلى الجانب الآخر نشرت النجمة داليا مصطفى مؤخرًا على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» صوره من مسلسل «البنات» والذي عرض عام 2003 وظهر بالصورة برفقتها كل من النجمة منه شلبي، داليا البحيري وعلقت قائله: «يرحم زمان وليالي زمان».